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Париж-2024: Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль парижской Олимпиады

Париж-2024: Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль парижской Олимпиады Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 14:55
Париж-2024: Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль парижской Олимпиады

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает из французской столицы корреспондент Report, в поединке за третье место в весовой категории 97 кг спортсмен встретился с представителем Украины Мурази Мчедлидзе.

Поединок завершился со счетом 10:0 в пользу М.Магомедова, эта медаль стала третьей бронзой команды на Париж-2024. На этом выступления азербайджанских спортсменов на парижской Олимпиаде завершились.

Напомним, что представители Азербайджана взяли на XXXIII Летних Олимпийских играх семь медалей. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), вольники Георгий Мешвилдишвили и Магомедхан Магомедов — бронзу.

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Версия на английском языке ФотоParis 2024: Azerbaijani wrestler wins bronze medal
Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycan güləşçisi bürünc medal qazanıb

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