Париж-2024: Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль парижской Олимпиады

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает из французской столицы корреспондент Report , в поединке за третье место в весовой категории 97 кг спортсмен встретился с представителем Украины Мурази Мчедлидзе.

Поединок завершился со счетом 10:0 в пользу М.Магомедова, эта медаль стала третьей бронзой команды на Париж-2024. На этом выступления азербайджанских спортсменов на парижской Олимпиаде завершились.

Напомним, что представители Азербайджана взяли на XXXIII Летних Олимпийских играх семь медалей. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), вольники Георгий Мешвилдишвили и Магомедхан Магомедов — бронзу.