Париж-2024: Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в финал

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел финал летних Олимпийских игр, проходящих во французском Париже.

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел финал летних Олимпийских игр, проходящих во французском Париже.

Как передает командированный в Париж корреспондент Report, А.Домингес одолел испанца Эммануэля Рейеса Плана в полуфинале.

Бой прошел с преимуществом нашего боксера. Домингес выиграл все три раунда, одержав свою третью победу подряд во французской столице – 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27).

Благодаря этой победе Домингес вышел в финал. Решающая встреча состоится 9 августа.

Отметим, что Альфонсо Домингес, завоевавший бронзовую медаль Токио-2020, вошел в историю Азербайджана как первый боксёр, завоевавший две олимпийские медали.