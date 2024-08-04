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Париж-2024: Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в финал

Париж-2024: Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в финал Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел финал летних Олимпийских игр, проходящих во французском Париже.
Индивидуальные
4 августа 2024 г. 15:56
Париж-2024: Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в финал

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел финал летних Олимпийских игр, проходящих во французском Париже.

Как передает командированный в Париж корреспондент Report, А.Домингес одолел испанца Эммануэля Рейеса Плана в полуфинале.

Бой прошел с преимуществом нашего боксера. Домингес выиграл все три раунда, одержав свою третью победу подряд во французской столице – 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27).

Благодаря этой победе Домингес вышел в финал. Решающая встреча состоится 9 августа.

Отметим, что Альфонсо Домингес, завоевавший бронзовую медаль Токио-2020, вошел в историю Азербайджана как первый боксёр, завоевавший две олимпийские медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycan boksçusu finala yüksəlib

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