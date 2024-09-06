Париж-2024: Азербайджанская параатлетка Ламия Валиева вышла в финал

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева (категория T13), ставшая чемпионкой в беге на 100 метров на Летних Паралимпийских играх в Париже 3 сентября, сегодня вышла на очередное испытание.

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева (категория T13), ставшая чемпионкой в беге на 100 метров на Летних Паралимпийских играх в Париже 3 сентября, вчера вступила в борьбу.

Как сообщает Report, спортсменка продемонстрировала свои способности на дистанции 400 метров.

Соревнования в данной категории начались в 23:34 по бакинскому времени. Представительница Азербайджана завершила квалификационный этап на 2-м месте с результатом 56,51 секунды.

Отметим, что финальный забег пройдет 7 сентября.

Азербайджанские паралимпийцы завоевали на Париж-2024 три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.