Париж-2024: Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете

Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Азербайджан занял 18-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, благодаря победе дзюдоистов Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг) в активе азербайджанской сборной 2 золотые медали.

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) в 1/4 финала одержал победу над Айбеком Оралбаем (Казахстан) и вышел в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.

Турция и Украина занимают 40-е место (по 1 серебряной и 1 бронзовой), а Грузия 21-е (1 золотая, 2 серебряные).

В тройку лидеров входят Китай (13 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых), Франция (11 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых) и Австралия (11 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых).

На данный момент медали завоевали 50 стран.

Олимпиада завершится 11 августа.