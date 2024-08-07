Париж-2024: Азербайджан занимает 23-е место в медальном зачете

Азербайджан занимает 23-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Азербайджан занимает 23-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды две золотые медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами.

Боксер Альфонсо Домингес (92 кг) обеспечил себе как минимум серебряную медаль, выйдя в финал.

Вместе с Азербайджаном на 23-м месте расположилась также Сербия (2 золотые медали).

Украина в медальном зачете занимает 18-е место (2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали), Грузия - 28-е место (1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали), Турция - 54-е место (1 серебряная, 2 бронзовые медали), Армения - 58-е место (1 серебряная медаль), а Иран - 69-е место (1 бронзовая медаль).

В тройку лидеров вошли США (24 золотые, 31 серебряная, 31 бронзовая медали), Китай (22 золотые, 21 серебряная, 16 бронзовых медалей) и Австралия (14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей).

На данный момент медали завоевали 76 стран.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.