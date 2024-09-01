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Париж-2024: Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете

Париж-2024: Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете 09:42
Индивидуальные
1 сентября 2024 г. 09:59
Париж-2024: Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете

Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, на счету азербайджанских спортсменов по состоянию на утро 1 сентября три медали: 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

Вчера азербайджанский парапловец Раман Салей завоевал серебряную медаль.

Ранее золотую медаль завоевал азербайджанский паратхэквондист Имамаддин Халилов (70 кг), бронзовую - Сабир Зейналов (58 кг).

Текущим лидером в общем зачете игр является Китай (20 золотых, 15 серебряных, 7 бронзовых). На втором месте Великобритания (11 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых), на третьем - Бразилия (8 золотых, 3 бронзовых, 12 бронзовых).

Летние Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan medal sıralamasında 24-cü pilləyə yüksəlib

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