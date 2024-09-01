Париж-2024: Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете

09:42

Азербайджан поднялся на 24-ю строчку в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, на счету азербайджанских спортсменов по состоянию на утро 1 сентября три медали: 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

Вчера азербайджанский парапловец Раман Салей завоевал серебряную медаль.

Ранее золотую медаль завоевал азербайджанский паратхэквондист Имамаддин Халилов (70 кг), бронзовую - Сабир Зейналов (58 кг).

Текущим лидером в общем зачете игр является Китай (20 золотых, 15 серебряных, 7 бронзовых). На втором месте Великобритания (11 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых), на третьем - Бразилия (8 золотых, 3 бронзовых, 12 бронзовых).

Летние Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября.