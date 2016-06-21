Паралимпийку из Австралии ограбили в Рио в преддверии Олимпиады

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Участница шести Паралимпийских игр австралийка Лизл Теш и врач-физиотерапевт австралийской сборной Сара Росс стали жертвами ограбления в Рио-де-Жанейро, куда они прибыли на тренировку в преддверии Олимпийских игр, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам 47-летней спортсменки, на нее напал мужчина с огнестрельным оружием. Теш сказала вору, что у нее нет денег с собой, после чего он столкнул ее с велосипеда и забрал его.

У Росс грабитель также похитил велосипед. Как утверждает Теш, несколько человек видели ограбление, но никто не пришел им на помощь.

Австралийский Олимпийский комитет призвал власти Рио-де-Жанейро ужесточить борьбу с уличной преступностью.