Паралимпиец из ОАЭ погиб на тренировке из-за упавшего металлического столба

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей, выступающий в дисциплине "метание копья", погиб в результате несчастного случая во время тренировки в Лондоне. Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Отмечается, что на Абдуллу упал металлический столб. Спортсмен скончался на месте.

36-летний спортсмен готовился к чемпионату мира, который пройдет в Лондоне с 14 по 23 июля. В память о Хайаее во время церемонии соревнований состоится минута молчания.