 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Паралимпиец из ОАЭ погиб на тренировке из-за упавшего металлического столба

    Спортсмен скончался на месте

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Паралимпиец из ОАЭ Абдулла Хайаей, выступающий в дисциплине "метание копья", погиб в результате несчастного случая во время тренировки в Лондоне. Как передает Report, об этом  сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

    Отмечается, что на Абдуллу упал металлический столб. Спортсмен скончался на месте.

    36-летний спортсмен готовился к чемпионату мира, который пройдет в Лондоне с 14 по 23 июля. В память о Хайаее во время церемонии соревнований состоится минута молчания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi