Парадзюдоист Ильхам Закиев стал заслуженным тренером Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Двукратному паралимпийскому чемпиону Азербайджана по дзюдо Ильхаму Закиеву присвоено почетное звание.
Как сообщает Report, ветеран спорта был удостоен звания "Заслуженный тренер" на церемонии награждения, организованной в министерстве молодежи и спорта по случаю Дня физической культуры и спорта – 5 марта.
Также звания заслуженного тренера удостоены чемпион мира и Европы, тяжелоатлет Низами Пашаев и известный тхэквондист Рашад Ахмедов.
Бывший рефери ФИФА Анар Салманов удостоен звания "Почетный работник физической культуры и спорта".
Награды представили замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов и заведующий отделом спорта министерства Фарид Мансуров.
Отметим, что в целом 40 человек были удостоены звания "Заслуженный тренер", 20 – "Почетный работник физкультуры и спорта", 4 – "Судья республиканского уровня", 5 – "Заслуженный мастер спорта".
Elşən MəmmədovАвтор новости