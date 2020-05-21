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Отменен Чемпионат Европы в Баку

Отменен Чемпионат Европы в Баку

Всемирная федерация каратэ (WCF) внесла изменения в систему классификации летних Олимпийских игр в Токио. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, в связи с тем, что Олимпиада отложена, было сочтено целесообразным обновление системы классификации в соревнованиях по карате. 

Наряду с этим был отменен Чемпионат Европы по каратэ, который должен был состояться в Баку. Было принято решение о распределении лицензионных баллов в ходе аналогичного турнира, который состоится в 2021 году в Гетеборге. 

Отметим, что чемпионат Европы был отложен из-за пандемии коронавируса.

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