Открылся еще один зал дзюдо - ФОТО

В жилом комплексе Гобу был открыт новый зал дзюдо.

Как передает Report со ссылкой на Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), выступившие на открытии представители федерации подчеркнули заботу и внимание нашего государства к спорту.

Было отмечено, что благодаря государственной политике в этой области, наша страна превратилась в один из спортивных центров Европы и мира.

Поздравив юных дзюдоистов с открытием нового зала, заслуженный тренер Гаджиага Гаджиахмедов, двукратный чемпион Паралимпийских игр Ильхам Закиев, члены нашей сборной по дзюдо Рустам Оруджев, Орхан Сафаров, Мамедали Мехтиев и Хидаят Гейдаров отметили в своем выступлении о растущем количестве хороших, известных спортсменов в республике, а также выразили уверенность в том, что эта традиция будет продолжаться и в будущем.