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    Органы погибшего бельгийского велогонщика спасли жизнь трем людям

    Демуатье погиб на севере Франции в аварии во время однодневки Гент - Вевельгем

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Органы бельгийского велогонщика Антуана Демуатье, умершего в результате столкновения с мотоциклом сопровождения, спасли жизнь трем людям. 

    Как сообщает Report, об этом написал друг спортсмена Гаэтан Бийе в своем Twitter.

    "После того как органы передали на трансплантацию, спасено три жизни. Герой до конца", - отметил Бийе.

    Демуатье погиб в воскресенье, 27 марта, на севере Франции во время однодневки Гент - Вевельгем. После аварии 25-летнего спортсмена оперативно отправили в больницу в отделение интенсивной терапии, но спустя несколько часов он скончался. Обстоятельства происшествия расследует французская полиция.

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