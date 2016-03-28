Органы погибшего бельгийского велогонщика спасли жизнь трем людям

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Органы бельгийского велогонщика Антуана Демуатье, умершего в результате столкновения с мотоциклом сопровождения, спасли жизнь трем людям.

Как сообщает Report, об этом написал друг спортсмена Гаэтан Бийе в своем Twitter.

"После того как органы передали на трансплантацию, спасено три жизни. Герой до конца", - отметил Бийе.

Демуатье погиб в воскресенье, 27 марта, на севере Франции во время однодневки Гент - Вевельгем. После аварии 25-летнего спортсмена оперативно отправили в больницу в отделение интенсивной терапии, но спустя несколько часов он скончался. Обстоятельства происшествия расследует французская полиция.