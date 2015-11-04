​Организован семинар в связи с предстоящими в Баку соревнованиями "Формула-1"

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня был организован семинар для представителей СМИ, которые будут освещать предстоящие в 2016 году в Баку соревнований "Формула-1".

Как сообщает Report, на семинаре коснулись вопросов продвижения соревнований, их положительного влияния как на экономику, так и на спортивный имидж Азербайджана.

Руководитель Департамента по маркетингу и связям с общественностью компании "Baku Grand Pri" Нигяр Арпадараи проинформировала представителей СМИ о "Бакинском городском кольце" и роли, которую оно сыграет в знакомстве других стран с Баку.

Она отметила, что трасса для соревнований "Формула 1" проектируется компанией, возглавляемой немцем Гемраном Тилкен.

Затем участникам семинара показали презентационный видеоролик о соревнованиях "Формула-1".

Отметим, что основные строительные работы трассы запланированы на 2016 год, при этом Бакинское городское кольцо будет временным. Чтобы избежать повреждения каменных дорог и древних стен в Ичеришехер, будут проведены специальные покрытия.

В заключение была дана информация об аккредитации журналистов на соревнования "Формула-1".