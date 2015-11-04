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    ​Организован семинар в связи с предстоящими в Баку соревнованиями "Формула-1"

    Соревнования положительно скажутся на экономике и спортивном имидже Азербайджана

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня был организован семинар для представителей СМИ, которые будут освещать предстоящие в 2016 году в Баку соревнований "Формула-1".

    Как сообщает Report, на семинаре коснулись вопросов продвижения соревнований, их положительного влияния как на экономику, так и на спортивный имидж Азербайджана.

    Руководитель Департамента по маркетингу и связям с общественностью компании "Baku Grand Pri" Нигяр Арпадараи проинформировала представителей СМИ о "Бакинском городском кольце" и роли, которую оно сыграет в знакомстве других стран с Баку.

    Она отметила, что трасса для соревнований "Формула 1" проектируется компанией, возглавляемой немцем Гемраном Тилкен.

    Затем участникам семинара показали презентационный видеоролик о соревнованиях "Формула-1".

    Отметим, что основные строительные работы трассы запланированы на 2016 год, при этом Бакинское городское кольцо будет временным. Чтобы избежать повреждения каменных дорог и древних стен в Ичеришехер, будут проведены специальные покрытия.

    В заключение была дана информация об аккредитации журналистов на соревнования "Формула-1".  

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