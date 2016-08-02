Организаторы Олимпийских Игр-2016 отказались от дорогостоящей церемонии открытия

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро не будет дорогой и масштабной, как на предыдущих летних Олимпиадах. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил исполнительный продюсер мероприятия Марко Балич.

"Это не будет пышным шоу. Тут не будет грандиозности Пекина, огромных спецэффектов Афин, эксцентричности и технологичности Лондона. Это будет простая церемония, но очень современная. Даже без спецэффектов она будет разговаривать с людьми о будущем", — рассказал Балич.

Он отметил, что мероприятие организовано с учетом непростой финансовой ситуации в Бразилии. Общая смета церемонии открытия составит примерно половину от 42 млн. долларов, в которые обошлось шоу Игр-2012 в Лондоне.

Открытие Игр пройдет 5 августа на стадионе "Маракана". Олимпиада завершится 21 августа.