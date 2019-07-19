Определился знаменосец Азербайджана на Европейском юношеском олимпийском фестивале

По инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджана состоялось заседание Операционного комитета XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства Самая Мамедова, основой темой заседания было определение знаменосца сборной Азербайджана на фестивале "Баку-2019". Участники заседания в качестве знаменосца на церемонии открытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля избрали 15-летнего дзюдоиста Вугара Талыбова.

Вугар Талыбов родился 11 августа 2003 года. Он является победителем Летних юношеских Олимпийских игр 2018, обладатель Кубка Европы, а также серебряный призер Кубка Африки и бронзовый призер Кубка Азии.

Напомним, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку. Атлеты померятся силами в 10 видах спорта: гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. Во время фестиваля в 12 спортивных объектах будут работать более 2 500 волонтеров.