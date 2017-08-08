Определился победитель турнира "Большое Бакинское дерби" по виду конного спорта

© Report.az

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Определился победитель организованного в Азербайджане турнира по виду конного спорта "Большое Бакинское дерби".

Как сообщает Report, в соревнованиях, состоявшихся в конном центре "Бина", первое место на лошади по кличке Majestic Warrior занял Меджид Мамедов.

Majestic Warrior преодолел дистанцию в 2400 метров за 2 минуты 49 секунд. Мехман Халилов на лошади по кличке Mirage Royal занял 2-е место на турнире. Грузинский спортсмен Георгий Чхартишвили на коне по кличке Agat стал третьим.

Отметим, что на турнире "Большое Бакинское дерби" приняли участие 9 жокеев. Победитель турнира лошадь английской породы по кличке Majestic Warrior в июле 2016 года была доставлена в Клуб конного спорта Buta Golden, на всех 8 турнирах, в которых лошадь принимала участие, она заняла первое место. М.Мамедов готовится к соревнованиям под руководством главного тренера Джамала Тагиева и тренера Видади Тагиева.