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Определился победитель прошедшего в Шуше шахматного турнира памяти Вугара Гашимова

Определился победитель прошедшего в Шуше шахматного турнира памяти Вугара Гашимова Определился победитель прошедшего в Шуше шахматного турнира памяти Вугара Гашимова.
Индивидуальные
28 сентября 2024 г. 19:14
Определился победитель прошедшего в Шуше шахматного турнира памяти Вугара Гашимова

Определился победитель прошедшего в Шуше шахматного турнира памяти Вугара Гашимова.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, обладатель первого места в турнире, в котором приняли участие восемь гроссмейстеров, определился по итогам блиц-турнира.

По результатам 14 туров Ян Непомнящий (ФИДЕ) стал победителем, набрав 19 очков. Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана занял второе место (18 очков), член сборной Азербайджана Шахрияр Мамедьяров замкнул первую тройку лидеров, набрав 16 очков.

Отметим, что в первые два дня турнира состоялись партии по быстрым шахматам, а на третий день - блиц.

В мемориальном турнире приняли участие три шахматиста из Азербайджана - Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы, а также Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян Непомнящий (ФИДЕ), Ричард Раппорт (Венгрия), Владислав Артемьев (ФИДЕ) и Аравинд Читамбарам (Индия).

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada keçirilən şahmat üzrə Vüqar Həşimov Memorialının qalibi bəlli olub

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