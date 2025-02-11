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Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам

Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам.
Индивидуальные
11 февраля 2025 г. 20:35
Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам

Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, в мужском турнире Шахрияр Мамедъяров вышел в финал, обыграв в двух встречах Мисратдина Искендерова (2:0). Искендеров будет бороться за третье место.

В другой полуфинальной встрече Теймур Раджабов и Рауф Мамедов вновь сыграли вничью. Судьбу игры решит завтрашний тай-брейк.

В женском турнире Гюнай Мамедзаде взяла реванш у Гюльнар Мамедовой после поражения в первой партии, сравняв счет (1:1). Итог встречи решится на завтрашнем тай-брейке.

Ульвия Фаталиева и Говхар Бейдуллаева завершили обе партии вничью, поэтому финалист этой пары также определится на тай-брейке.

Призовой фонд мужского турнира составляет 60 тысяч манатов, женского - 30 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında ilk finalçı müəyyənləşib

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