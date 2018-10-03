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    Определился новый президент Международной шахматной федерации

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Определился новый президент Международной шахматной федерации (FIDE).

    Как сообщает Report, на прошедшем в Батуми заседании Генассамблеи FIDE руководителем организации избран бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

    Во время голосования Дворкович получил 103 голоса, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос - 78 голосов, 1 голос оказался недействительным.

    В команде Дворковича представлен вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. Он занял должность вице-президента FIDE.

    Британец Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры с выборов за несколько минут до начала голосования. 

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