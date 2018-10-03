Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Определился новый президент Международной шахматной федерации (FIDE).

Как сообщает Report, на прошедшем в Батуми заседании Генассамблеи FIDE руководителем организации избран бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Во время голосования Дворкович получил 103 голоса, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос - 78 голосов, 1 голос оказался недействительным.

В команде Дворковича представлен вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. Он занял должность вице-президента FIDE.

Британец Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры с выборов за несколько минут до начала голосования.