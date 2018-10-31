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    Определился город, где пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2019 году пройдет в России. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение по этому поводу принято Исполнительным комитетом Международной ассоциации бокса (AIBA).

    Мундиаль пройдет в столице Бурятии (РФ) городе Улан-Удэ.

    Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2019 году также пройдет в России - соревнования примет Сочи 7 - 21 сентября следующего года.

    Отметим, что в Москве с 1 по 4 ноября пройдет конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA), на котором будет выбран глава организации.

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