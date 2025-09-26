Определились знаменосцы Азербайджана на III Играх СНГ

Определились знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр СНГ.

Об этом Report сообщили в Baku City Circuit.

На церемонии открытия III Игр СНГ, которая состоится 28 сентября на городском стадионе Гянджи, флаг Азербайджана будут нести каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.

Асиман Гурбанлы является одним из самых титулованных спортсменов, которые будут выступать на III Играх СНГ. Он является трехкратным чемпионом Европы, победителем II Европейских игр 2019 года и III Игр исламской солидарности, серебряным призером Чемпионата мира 2011 года.

Земфира Гасанзаде - бронзовый призер чемпионата Европы в олимпийских весовых категориях, чемпионка Европы среди молодежи.

Напомним, что церемония открытия III Игр СНГ состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября в городе Гяндже. Соревнования будут организованы на 12 спортивных объектах в городах Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.