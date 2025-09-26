Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Определились знаменосцы Азербайджана на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2025
    • 10:53
    Определились знаменосцы Азербайджана на III Играх СНГ

    Определились знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр СНГ.

    Об этом Report сообщили в Baku City Circuit.

    На церемонии открытия III Игр СНГ, которая состоится 28 сентября на городском стадионе Гянджи, флаг Азербайджана будут нести каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.

    Асиман Гурбанлы является одним из самых титулованных спортсменов, которые будут выступать на III Играх СНГ. Он является трехкратным чемпионом Европы, победителем II Европейских игр 2019 года и III Игр исламской солидарности, серебряным призером Чемпионата мира 2011 года.

    Земфира Гасанзаде - бронзовый призер чемпионата Европы в олимпийских весовых категориях, чемпионка Европы среди молодежи.

    Напомним, что церемония открытия III Игр СНГ состоится 28 сентября, а церемония закрытия - 8 октября в городе Гяндже. Соревнования будут организованы на 12 спортивных объектах в городах Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

