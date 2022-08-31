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Определились участники турнира Shusha Chess 2022

Определились участники турнира Shusha Chess 2022 ss 2022” turnirinin iştirakçıları açıqlanıb
Индивидуальные
31 августа 2022 г. 17:45
Определились участники турнира Shusha Chess 2022

Определились участники международного шахматного турнира Shusha Chess 2022.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, первый международный шахматный турнир в культурной столице Азербайджана - Шуше состоится при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации шахмат Азербайджана и Управления государственного заповедника города Шуша.

Посвященный 190-летию выдающейся поэтессы и мецената Хуршидбану Натаван международный шахматный турнир пройдет среди мужчин и женщин.

В мужской сборной Азербайджана представлены трехкратные чемпионы Европы Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Гадир Гусейнов, Рауф Мамедов и чемпион Европы среди шахматистов до 18 лет Васиф Дюрарбейли. Также в турнире будут участвовать чемпион Азии Хао Ван (Китай), чемпион мира среди шахматистов до 20 лет Сантош Гуджрати Видит (Индия), победитель чемпионата мира среди молодежи Пархам Максудлу (Иран), чемпион мира по версии ФИДЕ Рустам Гасымджанов (Узбекистан) и чемпион Турции Мустафа Йылмаз.

В женской сборной Азербайджана представлены призеры чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханум Баладжаева, Гевхар Бейдуллаева. Также в соревнованиях примут участие победительница Всемирной шахматной олимпиады, чемпионка Европы Нана Дзагнидзе (Грузия), чемпионка мира и Европы среди подростков, самая рейтинговая шахматистка своей страны Марсель Эфроимски (Израиль), чемпионка мира среди шахматистов до 18 лет Иоланта Завадска (Польша), чемпионка мира и Европы среди подростков Нургюль Селимова (Болгария), чемпионка Турции Кюбра Озтюрк Гювенли.

Международный шахматный турнир Shusha Chess 2022 пройдет 21-24 сентября.

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Версия на азербайджанском языке “Shusha Chess 2022” turnirinin iştirakçıları açıqlanıb

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