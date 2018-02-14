Определились соперники сборной Азербайджана по вольной борьбе в Кубке мира

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Прошла жеребьевка предстоящего в американском городе Айова Кубка мира по вольной борьбе.

Как сообщает Report, на мероприятии в штаб-квартире Объединенного мира борьбы, определились также соперники сборной Азербайджана.

Возглавляемый Фирдовси Умудовым коллектив будет бороться в подгруппе В со сборными Кубы, Казахстана и России.

А команды из США, Ирана, Грузии и Японии будут соревноваться в подгруппе А.

7 апреля наша сборная встретится с казахстанцами и кубинцами, а 8 апреля с россиянами.

Отметим, что в прошлом году на аналогичном турнире Азербайджан занял третье место. А до этого, сборная по вольной борьбе дважды становилась обладателем Кубка мира в 2004 и 2009 гг.