Определились помощники главного тренера сборной Азербайджана по боксу

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Определились тренеры сборной Азербайджана по боксу среди взрослых.

Об этом Report сообщил генсек Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

По его словам, новому главному тренеру сборной Леониду Лаинскому будут помогать Нариман Абдуллаев и Лазаро Мартинес: "Украинский тренер уже приступил к исполнению своих обязанностей. 25 января пройдет чемпионат страны. А 1 февраля будет стартовать сбор команды. Подготовка пройдет в спортзале федерации".

Отметим, что некоторое время назад украинец Леонид Лаинский был назначен главным тренером Азербайджана по боксу. Он заменил Педро Роге.