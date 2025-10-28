Определились победители турнира по стрельбе "Кубок Победы 2025"

Определились победители турнира по пулевой стрельбе "Кубок Победы 2025", посвященного победе в Отечественной войне.

Как сообщает Report, в соревнованиях, проведенных в Бакинском стрелковом центре при организации Федерации стрельбы Азербайджана, приняли участие более 100 спортсменов, представляющих Азербайджан, Беларусь и Грузию.

Со списком победителей турнира можно ознакомиться по ссылке.