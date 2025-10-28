Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Индивидуальные
    • 28 октября, 2025
    • 15:04
    Определились победители турнира по стрельбе Кубок Победы 2025

    Определились победители турнира по пулевой стрельбе "Кубок Победы 2025", посвященного победе в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, в соревнованиях, проведенных в Бакинском стрелковом центре при организации Федерации стрельбы Азербайджана, приняли участие более 100 спортсменов, представляющих Азербайджан, Беларусь и Грузию.

    Со списком победителей турнира можно ознакомиться по ссылке.

    Güllə atıcılığı üzrə "Zəfər Kuboku 2025" turnirinin qalibləri müəyyənləşib

    Лента новостей