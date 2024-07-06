Определились победители турнира по бадминтону среди сотрудников госведомств Азербайджана

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации бадминтона Азербайджана состоялись соревнования по бадминтону между сотрудниками государственных учреждений.

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации бадминтона Азербайджана состоялись соревнования по бадминтону между сотрудниками государственных учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства, согласно окончательным результатам конкурса, состоявшегося 5 июля, сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения Ильгар Алгаев занял первое место среди мужчин.

Рамиль Гаджиев (Бакинский международный морской торговый порт) занял второе, а Шахин Ализаде (Министерство труда и социальной защиты населения) - третье место.

Среди женщин в первую тройку вошли Шалаля Мардалиева (Министерство труда и социальной защиты населения), Шахрун Салманова (Министерство по чрезвычайным ситуациям), Фарида Абдуллаева (Бакинский международный морской торговый порт).