Определились победители первого дня первенства Азербайджана по гимнастике

    • 21 сентября, 2025
    12:53
    В Шекинском олимпийском спорткомплексе определились победители соревнований в младшей возрастной категории на 30-м национальном первенстве Азербайджана по художественной гимнастике.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики.

    В первый день соревнований гимнастки младшей возрастной категории выступали в программах без снаряда, с обручем и булавами. Среди гимнасток 2017 года рождения первое место заняла Лейли Гайыблы из клуба "Оджаг Спорт", второе место - Мирай Гасаналиева из Дворца водных видов спорта, а третье место - Нурай Долчаева из Сумгайыта.

    Среди гимнасток 2016 года рождения Зейнаб Исмаилова из клуба "Оджаг Спорт" завоевала золото, Суэль Касымова - серебро, а Айлин Гёзалова - бронзу.

    В соревнованиях гимнасток 2015 года рождения Мира Озель из клуба "Оджаг Спорт" завоевала золото, Амина Садыхова из Дворца водных видов спорта - серебро, Нилай Пюнханлы из клуба "Оджаг Спорт" - бронзу.

    В групповых упражнениях среди команд младшей категории в программе без снаряда золотую и серебряную медали завоевали гимнастки клуба "Оджаг Спорт", а бронзовую медаль - Абшеронский олимпийский спортивный комплекс. В многоборье и программе с 5 скакалками клуб "Оджаг Спорт" занял первые три места.

    Отметим, что соревнования, которые завершатся сегодня, носят тестовый характер перед III Играми СНГ. В первенстве страны принимают участие 130 гимнасток из 13 клубов, представляющих различные регионы страны. Гимнастки выступают в индивидуальной и групповой программах в младшей, юношеской и юниорской возрастных категориях с обручем, мячом, лентой и булавами.

