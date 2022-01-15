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Определились победители первенства Азербайджана по дзюдо

Определились победители первенства Азербайджана по дзюдо В столице стартовало юношеское первенство Азербайджана (U-18) по дзюдо.
Индивидуальные
15 января 2022 г. 01:41
Определились победители первенства Азербайджана по дзюдо

В столице стартовало юношеское первенство Азербайджана (U-18) по дзюдо.

Как передает Report, в первый день турнира, который проходил в Спортивно-оздоровительном центре поселка Говсан, победителями в своих весовых категориях стали шесть спортсменов.

Так, Минара Ашрафова (36 кг), Вусала Гаджиева (48 кг), Камилла Тохоллиева (63 кг), Фамиль Азизов (46 кг), Низами Имранов (60 кг) и Джамал Багишов (81 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

В соревновании принимают участие около 570 спортсменов из различных клубов, обществ и спортивных организаций страны.

Первенство завершится 16 января.

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Версия на азербайджанском языке Cüdo üzrə ölkə çempionatının birinci gününün qalib və mükafatçıları məlum olub

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