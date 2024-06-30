Определились победители чемпионата Азербайджана по настольному теннису в возрастной категории до 12 лет.
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В личном зачете звание чемпиона завоевали Хадиджа Бабазаде и Вагиф Бабаев, в парном разряде победу одержали София Трофименко – Хадиджа Бабазаде и Вагиф Бабаев – Зарбах Мурадов. В смешанном парном разряде Вагиф Бабаев и Хадиджа Бабазаде одолели всех своих соперников.
Победителям были вручены дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также подарки Федерации настольного тенниса Азербайджана.
Отметим, что в соревнованиях приняли участие свыше 100 теннисистов из Баку, Сумгайыта, Сальяна, Ширвана, Губы, Гобустана, Шамахы, Шабрана, Гаха и Шеки.