Определились победители "Бакинского марафона" - ФОТО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Стали известны победители "Бакинского марафона-2018". Как сообщает Report, украинец Игорь Олифиренко (1990 года рождения) первым пришел к финишу. Он пробежал 21 километров за 1 час 5 минут и 46 секунд.

Второе место занял представитель Ирана Магомед Джафар Муради (1990 года рождения). Третьим окончил забег гражданин Турции Омар Алканоглу (1990 года рождения).

Самой быстрой среди женщин оказалась турчанка Фадиме Челик 1986 года рождения, которая показала результат 1 час 17 минут 55 секунд. Второе место - у Валентины Полтавской из Украины (1971 года рождения). Третьей в марафоне стала Анастасия Петрова из России (1993 года рождения).

Фото: Эльчин Мурад