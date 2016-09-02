Определились первые соперники азербайджанских шахматистов на олимпиаде

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Баку стартовала 42-я Всемирная шахматная олимпиада. Как передает Report, на соревнованиях от Азербайджана принимают участие три мужских и три женских сборных.

Первые две мужские сборные сыграют белыми фигурами против команд Зимбабве и Мозамбика, третья – черными фигурами против соперников из Папуа - Новой Гвинеи. Женские сборные, которые играют черными фигурами, встретятся с командами Никарагуа, Японии и Лесото.

Матчи стартуют в 15:00 в Бакинском кристальном зале.