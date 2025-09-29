Определились очередные медалисты III Игр СНГ
- 29 сентября, 2025
- 11:26
Представитель Беларуси Всеволод Сороковик завоевал золотую медаль на III Играх СНГ в Азербайджане.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, он занял первое место в плавании брассом на дистанции 50 м.
Представитель РФ Кирилл Веремчук занял второе место, а представитель Узбекистана Мухаммадисмаил Рахмонов - третье.
Определились очередные медалисты III Игр СНГ в Азербайджане.
Как сообщает Report, в соревнованиях по вольному плаванию на дистанции 400 метров россиянка Валерия Бразниченко заняла первое место, ее соотечественница Анастасия Чернышова - второе, а представительница Беларуси Ксения Мастович - третье место.
Из представителей Азербайджана Анастасия Гнусина заняла пятое место, а Марьям Джавадова - шестое.
Представитель РФ Дмитрий Кравцов занял первое место в соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 м.
Микита Апанасик и Кирилл Баншевич из Беларуси заняли соответственно 2-е и 3-е места.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.