Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ

    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2025
    • 11:26
    Определились очередные медалисты III Игр СНГ

    Представитель Беларуси Всеволод Сороковик завоевал золотую медаль на III Играх СНГ в Азербайджане.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, он занял первое место в плавании брассом на дистанции 50 м.

    Представитель РФ Кирилл Веремчук занял второе место, а представитель Узбекистана Мухаммадисмаил Рахмонов - третье.

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в соревнованиях по вольному плаванию на дистанции 400 метров россиянка Валерия Бразниченко заняла первое место, ее соотечественница Анастасия Чернышова - второе, а представительница Беларуси Ксения Мастович - третье место.

    Из представителей Азербайджана Анастасия Гнусина заняла пятое место, а Марьям Джавадова - шестое.

    Представитель РФ Дмитрий Кравцов занял первое место в соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 м.

    Микита Апанасик и Кирилл Баншевич из Беларуси заняли соответственно 2-е и 3-е места.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ медалисты Азербайджан
    III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3
    New medalists crowned at 3rd CIS Games in Azerbaijan

    Последние новости

    11:36

    Ялчин Рафиев: Азербайджан выступает за проведение COP31 в Турции

    COP29
    11:34

    Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повестке

    Экология
    11:34

    Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с Европой

    Другие страны
    11:31

    Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климата

    COP29
    11:28

    Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы Азербайджана

    ИКТ
    11:26

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:22

    Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действия

    Экология
    11:22

    В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусах

    Инфраструктура
    11:21

    Министр: За минувшие 20 лет в экономику Азербайджана вложено $344 млрд

    Бизнес
    Лента новостей