Представитель Беларуси Всеволод Сороковик завоевал золотую медаль на III Играх СНГ в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, он занял первое место в плавании брассом на дистанции 50 м.

Представитель РФ Кирилл Веремчук занял второе место, а представитель Узбекистана Мухаммадисмаил Рахмонов - третье.

10:27

Определились очередные медалисты III Игр СНГ в Азербайджане.

Как сообщает Report, в соревнованиях по вольному плаванию на дистанции 400 метров россиянка Валерия Бразниченко заняла первое место, ее соотечественница Анастасия Чернышова - второе, а представительница Беларуси Ксения Мастович - третье место.

Из представителей Азербайджана Анастасия Гнусина заняла пятое место, а Марьям Джавадова - шестое.

Представитель РФ Дмитрий Кравцов занял первое место в соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 м.

Микита Апанасик и Кирилл Баншевич из Беларуси заняли соответственно 2-е и 3-е места.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.