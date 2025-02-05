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Определились обладатели награды Fair Play имени Вугара Гашимова

Определились обладатели награды Fair Play имени Вугара Гашимова В голландском Вейк-ан-Зее на закрытии престижного турнира Tata Steel Chess объявлены лауреаты награды Fair Play, учрежденной в память о выдающемся азербайджанском шахматисте Вугаре Гашимове.
Индивидуальные
5 февраля 2025 г. 14:41
Определились обладатели награды Fair Play имени Вугара Гашимова

В голландском Вейк-ан-Зее на закрытии престижного турнира Tata Steel Chess объявлены лауреаты награды Fair Play, учрежденной в память о выдающемся азербайджанском шахматисте Вугаре Гашимове.

Как сообщает Report, награды, присуждаемые Фондом Вугара Гашимова, получили узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов и казахстанский шахматист Ногербек Казыбек.

Призы вручил брат Вугара Гашимова, член Исполкома Федерации шахмат Азербайджана Сархан Гашимов.

Награда Fair Play вручается с 2016 года и в этом году была присуждена в десятый раз.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Həşimovun adına təsis edilən “Fair Play” mükafatının builki sahibi məlum olub

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