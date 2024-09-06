В Шуше пройдет международный шахматный турнир "Мемориал Вугара Гашимова"

Определились место и время проведения международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова".

Определились место и время проведения международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова".

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции директор турнира Анар Аллахвердиев.

По его словам, юбилейный, десятый по счету турнир пройдет в Шуше в период с 25 по 30 сентября.

Церемония открытия мемориала состоися 26 сентября в гостинице "Шуша".

Азербайджан на турнире представят шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

В турнире также ожидается участие известных шахматистов Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан, рейтинг ФИДЕ 2766), Яна Непомнящего (ФИДЕ, 2755), Рихарда Раппорта (Венгрия, 2766) и победителя прошлого турнира Видита Сантоша Гуджрати (Индия, 2720).