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Определилась чемпионка Азербайджана по шахматам

Определилась чемпионка Азербайджана по шахматам Подведены итоги чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин по рапиду и блицу.
Индивидуальные
1 декабря 2023 г. 13:57
Определилась чемпионка Азербайджана по шахматам

Подведены итоги чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин по рапиду и блицу.

Как сообщает Report, на соревнованиях, организованных в Бакинском шахматном клубе, спортсменки сначала побороли силы в рапиде, а в последний день - в блице.

В итоге по сумме результатов в обоих видах были определены победители. Ляман Гаджиева, набравшая по итогам двух соревнований 14 очков, стала победителем чемпионата Азербайджана.

Аян Аллахвердиева заняла второе место с 13,5 баллами. Набрав по 13 очков, Тюркян Мамедьярова и Хаяла Абдулла разделили соответственно 3-4 места.

Призовой фонд чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу среди женщин составил 3000 манатов.

Отметим, что чемпионат Азербайджана носил отборочный характер на чемпионаты мира по рапиду и блицу, которые пройдут в Самарканде.

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Версия на азербайджанском языке Qadın şahmatçılar arasında Azərbaycan çempionatının qalibi bəlli olub

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