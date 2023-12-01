Определилась чемпионка Азербайджана по шахматам

Подведены итоги чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин по рапиду и блицу.

Подведены итоги чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин по рапиду и блицу.

Как сообщает Report, на соревнованиях, организованных в Бакинском шахматном клубе, спортсменки сначала побороли силы в рапиде, а в последний день - в блице.

В итоге по сумме результатов в обоих видах были определены победители. Ляман Гаджиева, набравшая по итогам двух соревнований 14 очков, стала победителем чемпионата Азербайджана.

Аян Аллахвердиева заняла второе место с 13,5 баллами. Набрав по 13 очков, Тюркян Мамедьярова и Хаяла Абдулла разделили соответственно 3-4 места.

Призовой фонд чемпионата Азербайджана по рапиду и блицу среди женщин составил 3000 манатов.

Отметим, что чемпионат Азербайджана носил отборочный характер на чемпионаты мира по рапиду и блицу, которые пройдут в Самарканде.