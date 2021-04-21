Определены победители международного турнира памяти шехида Илькина Мамедзаде

Всего в Международном кубке Победы приняли участие 120 шахматистов

В память о шехиде Отечественной войны, старшем лейтенанте Илькине Мамедзаде состоялся Международный кубок Победы по шахматам в онлайн-формате.

Как сообщает Report, соревнования прошли при совместной организации Главного управления молодежи и спорта города Баку и шахматного клуба "İDEA".

В турнире приняли участие по двое шахматистов из Турции и Грузии, по одному из России и Ирана. Всего в Международном кубке Победы приняли участие 120 шахматистов.

В соревнованиях среди юношей победил Пашам Ализаде. Раван Угуров занял 2-е место, а Юнис Махмудзаде - 3-е.

В соревнованиях среди девушек первого места была удостоена Роя Чантаева, Айтадж Мамедова заняла 2-е место и Шамс Фарзали - 3-е.

Занявшие призовые места на турнире будут награждены дипломами и медалями Главного управления молодежи и спорта города Баку. Кроме того, победители соревнований будут награждены кубками. Награждение состоится в Главном управлении с учетом соблюдения требований карантина.

Илькин Азизага оглу Мамедзаде родился 19 декабря 1991 года в Сумгайыте. В 1997-2008 годах учился в школе №42 города Сумгайыта, которую окончил с отличием. В 2008 году поступил в Азербайджанский государственный аграрный университет. Во время учебы в университете возглавлял молодежную организацию. В 2012 году окончил университет с красным дипломом. В 2012-2013 годах проходил военную службу в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики. В 2014-2016 годах учился в магистратуре Гянджинского государственного аграрного университета.

Илькин Мамедзаде участвовал в боях с первых дней Отечественной войны. Он вынес с поля боя 21 раненого товарища и героически погиб 7 октября. Распоряжением президента Ильхама Алиева Илькин Мамедзаде был посмертно награжден медалью "За Родину".