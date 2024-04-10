Определены 6 азербайджанских каратистов, которые примут участие в чемпионате Европы

Определены шесть азербайджанских каратистов, которые примут участие в чемпионате Европы в хорватском Задаре.
Как сообщает Report, за отборочными встречами между спортсменами четырех весовых категорий наблюдали вице-президенты Федерации каратэ Азербайджана Рахман Хатамов и Физули Мусаев.
Право на участие в чемпионате среди мужчин получили Фарид Савадов (60 кг) и Фарид Агаев (75 кг), а среди женщин - Фидан Теймурова (50 кг) и Мадина Садыгова (55 кг).
В отборочных соревнованиях по ката среди женщин Рамила Гейдарова, а среди мужчин Роман Гейдаров одолели всех соперников.
Имена спортсменов, которые выступят в континентальном первенстве в других весовых категориях, будут уточнены по итогам очередных отборочных встреч в ближайшие дни.
Чемпионат Европы по каратэ пройдет 8-12 мая.