О нас

Определены 6 азербайджанских каратистов, которые примут участие в чемпионате Европы

Определены 6 азербайджанских каратистов, которые примут участие в чемпионате Европы Определены шесть азербайджанских каратистов, которые примут участие в чемпионате Европы в хорватском Задаре.
Индивидуальные
10 апреля 2024 г. 14:21
Определены 6 азербайджанских каратистов, которые примут участие в чемпионате Европы

Определены шесть азербайджанских каратистов, которые примут участие в чемпионате Европы в хорватском Задаре.

Как сообщает Report, за отборочными встречами между спортсменами четырех весовых категорий наблюдали вице-президенты Федерации каратэ Азербайджана Рахман Хатамов и Физули Мусаев.

Право на участие в чемпионате среди мужчин получили Фарид Савадов (60 кг) и Фарид Агаев (75 кг), а среди женщин - Фидан Теймурова (50 кг) и Мадина Садыгова (55 кг).

В отборочных соревнованиях по ката среди женщин Рамила Гейдарова, а среди мужчин Роман Гейдаров одолели всех соперников.

Имена спортсменов, которые выступят в континентальном первенстве в других весовых категориях, будут уточнены по итогам очередных отборочных встреч в ближайшие дни.

Чемпионат Европы по каратэ пройдет 8-12 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Avropa çempionatında iştirak edəcək 6 karateçisi müəyyənləşib

Другие новости из категории

Турнир претендентов: Ниджат Абасов в очередной раз проиграл
Турнир претендентов: Ниджат Абасов в очередной раз проиграл
10 апреля 2024 г. 09:46
Избран новый президент Федерации традиционного каратэ
ФотоИзбран новый президент Федерации традиционного каратэ
9 апреля 2024 г. 23:14
Азербайджанский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира
ФотоАзербайджанский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира
9 апреля 2024 г. 18:00
Международную ассоциацию бокса исключили из ASOIF
Международную ассоциацию бокса исключили из ASOIF
9 апреля 2024 г. 16:44
В Баку пройдет чемпионат Европы по бадминтону
ФотоВ Баку пройдет чемпионат Европы по бадминтону
9 апреля 2024 г. 15:24
Состоится чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин
Состоится чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин
9 апреля 2024 г. 13:56
Али Нифталиев: Мы отправились в Португалию, чтобы завоевать золото чемпионата Европы
Али Нифталиев: Мы отправились в Португалию, чтобы завоевать золото чемпионата Европы
9 апреля 2024 г. 08:23
Аян Шабанова: Наша медаль стала результатом интенсивных тренировок
Аян Шабанова: Наша медаль стала результатом интенсивных тренировок
9 апреля 2024 г. 07:54
Азербайджанский гимнаст: Хотел привезти в Азербайджан две золотые медали
Азербайджанский гимнаст: Хотел привезти в Азербайджан две золотые медали
9 апреля 2024 г. 07:36
Азербайджанский спортсмен стал победителем международных соревнований по конному спорту
Азербайджанский спортсмен стал победителем международных соревнований по конному спорту
8 апреля 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi