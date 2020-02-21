Олимпийские комитеты Азербайджана и Италии подписали меморандум

Национальный олимпийский комитет Азербайджанской Республики и Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report, подписанный в рамках первого государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию меморандум подразумевает развитие олимпийского движения между НОК и CONI, добровольческую миссию, поддержку охраны нравственных и этических ценностей спорта.

Стороны договорились оказывать взаимную помощь во время летних и зимних олимпийских игр и в период подготовки к ним, изучать сферы, представляющие взаимный интерес. НОК Азербайджана дал согласие оказывать помощь в частности по летним видам спорта, а НОК Италии – по зимним.

Кроме того с учетом международной борьбы с использованием допинга стороны обещали поддерживать индивидуально в своих странах и на международной арене все усилия по устранению использования допинга.

Еще одним интересным моментом является то, что меморандум преимущественно будет инициировать двусторонние и многосторонние соревнования НОК и CONI, обмен спортсменами между национальными спортивными федерациями двух стран и пр.