Олимпийская медалистка покинула Иран по политическим мотивам - ФОТО

Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Спортсменка написала в Instagram, что является «одной из миллионов угнетаемых женщин в стране».

По словам Ализаде, спортивные чиновники эксплуатировали ее.

«Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение», - отметила тхэквондистка.

Ализаде добавила, что власти Ирана радовались ее медалям, однако критиковали ее за выбор вида спорта.

«Добродетельная женщина не должна раздвигать ноги», — привела Ализаде слова функционеров.

По информации иранского агентства ISNA, спортсменка уехала в Нидерланды.

Ализаде взяла бронзу на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она является единственной иранской спортсменкой, получившей награду на Играх.