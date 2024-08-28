Олимпийский призер извинился перед президентом и народом Азербайджана

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов, завоевавший бронзовую медаль на летних Олимпийских играх во Франции, принес извинения президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана за некоторые высказывания в интервью российским СМИ.

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов, завоевавший бронзовую медаль на летних Олимпийских играх во Франции, принес извинения президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана за некоторые высказывания в интервью российским СМИ.

В заявлении для Report Магомедов подчеркнул, что орден, врученный президентом Азербайджана, представляет для него большую ценность.

"Я представляю Азербайджан с 2022 года и благодарен президенту страны, руководству Федерации борьбы Азербайджана и всем, кто создал для меня условия. Я горжусь тем, что представляю эту страну. Под флагом Азербайджана я стал чемпионом Европы, призером Чемпионата мира и Олимпийских игр. Мои высказывания в интервью российской прессе были результатом недопонимания. Орден, врученный мне президентом Азербайджанской Республики, очень ценен для меня, и не может быть и речи о каком-либо неуважении. Я извиняюсь перед президентом Ильхамом Алиевым и перед всем азербайджанским народом", – заявил олимпийский призер.

Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх Париж-2024 в весовой категории 97 кг.

По указу президента Ильхама Алиева М.Магомедов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.