Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров будет прооперирован в Германии

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Завоевавший золотую медаль на Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Тогрул Аскеров будет прооперирован в Германии.

Об этом Report сообщил сам 25-летний спортсмен.

Т.Аскеров сказал, что операция запланирована через неделю: "У меня грыжа шейного отдела позвоночника. Через несколько дней я должен уехать на операцию в Германию. С этой травмой можно играть в футбол, но бороться нельзя из-за болезненных ощущений".

Отметим, что из-за травмы Тогрул Аскеров не примет участие на предстоящих 12–22 мая в Баку IV Играх исламской солидарности.