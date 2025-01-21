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Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность

Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность Медали еще трех азербайджанских спортсменов, завоеванные на Олимпиаде в Париже, пришли в негодность.
Индивидуальные
21 января 2025 г. 19:05
Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность

Медали еще трех азербайджанских спортсменов, завоеванные на Олимпиаде в Париже, пришли в негодность.

Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

В ведомстве отметили, что за исключением медалей олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова и бронзового призера олимпийских игр по вольной борьбе Магомедхана Магомедова, медали пяти спортсменов пришли в негодность.

Медали олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева, серебряных призеров - боксера Альфонсо Домингеса и тхэквондиста Гашима Магомедова, а также бронзовых призеров - борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова пришли в негодность.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha üç idmançısının Paris-2024-də qazandığı medallar keyfiyyətini itirib

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