Олимпийские медали еще трех азербайджанских спортсменов пришли в негодность

Медали еще трех азербайджанских спортсменов, завоеванные на Олимпиаде в Париже, пришли в негодность.

Медали еще трех азербайджанских спортсменов, завоеванные на Олимпиаде в Париже, пришли в негодность.

Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

В ведомстве отметили, что за исключением медалей олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова и бронзового призера олимпийских игр по вольной борьбе Магомедхана Магомедова, медали пяти спортсменов пришли в негодность.

Медали олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева, серебряных призеров - боксера Альфонсо Домингеса и тхэквондиста Гашима Магомедова, а также бронзовых призеров - борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова пришли в негодность.