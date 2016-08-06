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    ​Олимпиада в Рио: гребцы из Азербайджана вышли в полуфинал

    Они на дистанции 2 тысяч метров показали результат 6 минут 40,52 секунд

    Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ На Олимпийских играх в первый день соревнований спортсмены из Азербайджана - дуэт Александр Александров и Борис Йотов - пробились в полуфинал, успешно выступив в квалификации.

    Как передает Report, азербайджанские гребцы на дистанции 2 тысяч метров показали результат 6 минут 40,52 секунд и заняли 2-е место, пропустив вперед команду из Новой Зеландии.

    9 августа Александров и Йотов будут бороться за право выступить в финале.

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