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Официальные лица НОК участвуют в 27-й Генассамблее ANOC

Официальные лица НОК участвуют в 27-й Генассамблее ANOC Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев и директор Департамента внешних связей Анар Багиров участвуют в 27-й Генеральной Ассамблее Ассоциации олимпийских комитетов (ANOC) в городе Кашкайше (Португалия).
Индивидуальные
30 октября 2024 г. 17:04
Официальные лица НОК участвуют в 27-й Генассамблее ANOC

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев и директор Департамента внешних связей Анар Багиров участвуют в 27-й Генеральной Ассамблее Ассоциации олимпийских комитетов (ANOC) в городе Кашкайше (Португалия).

Как сообщает Report, в мероприятии также приняли участие президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Ассоциации олимпийских комитетов Робин Митчелл, официальные представители МОК и ANOC.

Организационный комитет Олимпийских игр представил отчеты о Париж-2024 и предсторящих XXXIV летних Олимпийских играх Лос-Анджелес-2028.

В последующие дни ассамблеи в повестку дня включены отчеты Ассоциации олимпийских комитетов, Международной ассоциации Всемирных игр, Спортивного арбитражного суда, а также отчеты Организационного комитета Олимпийских игр о XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милано-Кортина (Италия) в 2026 году, и IV Юношеских Олимпийских играх, которые состоятся в столице Сенегала Дакаре.

Также запланированы обсуждения новшеств в Исполкоме МОК, совершенствования отношений с НОКами, нового стратегического плана ANOC, решений XXVII Генеральной Ассамблеи, следующей XXVIII Генеральной Ассамблеи, Развивающейся Олимпийской программы, перспективности НОКов, эффективных стратегий для безопасного спорта, Олимпийской повестки ИИ и будущего ИИ для НОКов.

XXVII Генеральная Ассамблея ANOC завершит свою работу 1 ноября.

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Версия на азербайджанском языке MOK rəsmiləri Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının 27-ci Baş Assambleyasında iştirak edirlər

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