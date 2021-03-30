"Одлар Юрду" вышел в финал Кубка Европы по шахматам

Завершилась стадия плей-офф проводимого онлайн клубного Кубка Европы по шахматам

Завершилась стадия плей-офф проводимого онлайн клубного Кубка Европы по шахматам.

Как передает Report, в плей-офф "Одлар Юрду" сыграла вничью с французским Chartres Echecs и чешским Nový Bor.

В других встречах команда одержала победы над немецкой Deizisau, украинской Greco-Notary Chess Team и другим представителем Азербайджана Təhsil İdman и вышла в финальную стадию.

В финальной стадии, которая стартует завтра, примут участие в общей сложности 10 команд.

Общий призовой фонд Кубка Европы, в котором участвует 91 команда, составляет 14 000 евро. Команда-победитель получит 4 000 евро.