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"Одлар Юрду" вышел в финал Кубка Европы по шахматам

"Одлар Юрду" вышел в финал Кубка Европы по шахматам Завершилась стадия плей-офф проводимого онлайн клубного Кубка Европы по шахматам
Индивидуальные
30 марта 2021 г. 00:02
Одлар Юрду вышел в финал Кубка Европы по шахматам

Завершилась стадия плей-офф проводимого онлайн клубного Кубка Европы по шахматам.

Как передает Report, в плей-офф "Одлар Юрду" сыграла вничью с французским Chartres Echecs и чешским Nový Bor.

В других встречах команда одержала победы над немецкой Deizisau, украинской Greco-Notary Chess Team и другим представителем Азербайджана Təhsil İdman и вышла в финальную стадию.

В финальной стадии, которая стартует завтра, примут участие в общей сложности 10 команд.

Общий призовой фонд Кубка Европы, в котором участвует 91 команда, составляет 14 000 евро. Команда-победитель получит 4 000 евро.

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Версия на азербайджанском языке “Odlar Yurdu” şahmat üzrə klublararası Avropa kubokunda finala vəsiqə qazandı

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