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Очередные лицензии азербайджанских паралимпийцев

Очередные лицензии азербайджанских паралимпийцев Член национальной сборной по пара-тхэквондо Национального паралимпийского комитета Азербайджана Рояла Фаталиева (49 кг), выиграла золотую медаль в финале европейского отборочного турнира в Софии (Болгария).
Индивидуальные
9 мая 2021 г. 19:52
Очередные лицензии азербайджанских паралимпийцев

Член национальной сборной по пара-тхэквондо Национального паралимпийского комитета Азербайджана Рояла Фаталиева (49 кг), выиграла золотую медаль в финале европейского отборочного турнира в Софии (Болгария).

Как передает Report со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, Р.Фаталиева получила прямую лицензию на XVI летние Паралимпийские игры в Токио-2020.

Также лицензию на Паралимпиаду завоевал Абульфаз Абузарли, который в весовой категории до 75 кг победив своего грузинского соперника, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В женских соревнованиях Айнур Мамедова в весовой категории 58 кг также завоевала путевку в Токио, победив в финале испанскую тхэквондистку.

Таким образом, спортсмены Национального паралимпийского комитета уже завоевали 12 лицензий в 5 видах спорта (легкая атлетика - 3, плавание - 3, стрельба - 2, пауэрлифтинг - 1, тхэквондо - 3).

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