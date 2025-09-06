Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала чемпионата мира

На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия) азербайджанский боксер вышел в следующий раунд соревнований.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, Субхан Мамедов (50 кг) в 1/16 финала одержал победу над Фределином Де Лос Сантосом (Доминиканская Республика) со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29).

В 1/8 финала он встретиться с Саметом Гюмюшем (Турция). Бой состоится 9 сентября.