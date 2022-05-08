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Очередная ничья Шахрияра Мамедъярова

Очередная ничья Шахрияра Мамедъярова В Бухаресте (Румыния) продолжается турнир "Superbet Chess Classic" c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.
Индивидуальные
8 мая 2022 г. 19:33
Очередная ничья Шахрияра Мамедъярова

В Бухаресте (Румыния) продолжается турнир "Superbet Chess Classic" c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.

Как передает Report, помимо него в соревновании также выступают Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Левон Аронян (все - США), Алиреза Фирузджа, Максим Вашье-Лаграв (оба - Франция), Ян Непомнящий (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия) и Богдан-Даниэль Дьяк (Румыния).

В четвертом туре Шахрияр встречался с Богданом-Даниэлем Дьяком. Партия завершилась вничью на 40-м ходу. В предыдущих двух турах наш гроссмейстер также разошелся миром, соответственно с Рихардом Раппортом и Максимом Вашье-Лагравом.

Призовой фонд турнира составляет 350 000 долларов США.

Отметим, что Ш.Мамедъяров в прошлом году становился победителям турнира "Superbet Chess Classic".

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov növbəti dəfə heç-heçə edib

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