Очередная ничья Мамедъярова на турнире претендентов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В столице Германии Берлине состоялся очередной тур турнира претендентов по шахматам.

Как передает Report, единственный представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров в 5-ом туре в четвертый раз подряд сыграл вничью.

На этот раз его соперником был китаец Дин Лижэнь. После этого матча Мамедъяров имеет в активе 3 очка и занимает второе место.

Все остальные поединки также завершились вничью.

Турнирное положение после пяти туров: 1.Каруана – 3,5 очка; 2-3.Мамедъяров, Крамник – по 3; 4-6.Дин Лижень, Грищук, Аронян – по 2,5; 7-8.Со, Карякин – по 1,5.

В 6-м туре встретятся: Каруана – Грищук, Мамедъяров – Крамник, Дин Лижэнь – Карякин, Со – Аронян.

Общий призовой фонд — 420 000 Евро

1. 95 000 Евро

2. 88 000 Евро

3. 75 000 Евро

4. 55 000 Евро

5. 40 000 Евро

6. 28 000 Евро

7. 22 000 Евро

8. 17 000 Евро