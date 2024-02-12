О нас

Объявлены победители первенства Шушинского района по художественной гимнастике

Объявлены победители первенства Шушинского района по художественной гимнастике Объявлены победители первенства Шушинского района по художественной гимнастике среди девочек 2015, 2016 и 2017 годов рождения.
Индивидуальные
12 февраля 2024 г. 10:09
Объявлены победители первенства Шушинского района по художественной гимнастике

Объявлены победители первенства Шушинского района по художественной гимнастике среди девочек 2015, 2016 и 2017 годов рождения.

Как сообщает Report, соревнования быои организованы совместно Шушинским детско-юношеским центром развития и клубом Ocaq Sport.

В соревнованиях, прошедших в Бакинском олимпийском спортивном комплексе, приняли участие 20 гимнасток. Целью проведения турнира является повышение интереса к этому виду спорта среди детей.

Победителям были вручены кубки, медали, дипломы и подарки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bədii gimnastika üzrə Şuşa rayon birinciliyinin qalibləri bəlli olub

Другие новости из категории

В первый день чемпионата Европы выступят 5 азербайджанских борцов
В первый день чемпионата Европы выступят 5 азербайджанских борцов
12 февраля 2024 г. 09:41
Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет
Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет
12 февраля 2024 г. 06:03
Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей на ЕВРО
ФотоАзербайджанские каратисты завоевали 8 медалей на ЕВРО
11 февраля 2024 г. 22:28
ЧЕ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля узнали соперников на старте
ЧЕ: Азербайджанские борцы греко-римского стиля узнали соперников на старте
11 февраля 2024 г. 21:43
Сотрудники AMADA посетили Антидопинговую комиссию Турции
Сотрудники AMADA посетили Антидопинговую комиссию Турции
11 февраля 2024 г. 14:23
Сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в двух международных соревнованиях в Иране
Сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в двух международных соревнованиях в Иране
11 февраля 2024 г. 13:46
Спортсмен умер во время соревнований по водным лыжам в Австралии
Спортсмен умер во время соревнований по водным лыжам в Австралии
11 февраля 2024 г. 10:58
Азербайджанские тхэквондисты взяли еще 4 медали на открытом чемпионате Турции
Азербайджанские тхэквондисты взяли еще 4 медали на открытом чемпионате Турции
11 февраля 2024 г. 10:35
Азербайджанский бадминтонист прекратил борьбу в 1/4 финала турнира в Баку
Азербайджанский бадминтонист прекратил борьбу в 1/4 финала турнира в Баку
10 февраля 2024 г. 20:52
Награждены победители Кубка Гейдара Алиева в Шахдаге
ФотоНаграждены победители Кубка Гейдара Алиева в Шахдаге
10 февраля 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi