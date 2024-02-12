Объявлены победители первенства Шушинского района по художественной гимнастике среди девочек 2015, 2016 и 2017 годов рождения.
Как сообщает Report, соревнования быои организованы совместно Шушинским детско-юношеским центром развития и клубом Ocaq Sport.
В соревнованиях, прошедших в Бакинском олимпийском спортивном комплексе, приняли участие 20 гимнасток. Целью проведения турнира является повышение интереса к этому виду спорта среди детей.
Победителям были вручены кубки, медали, дипломы и подарки.